Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
1. Предел взвешивания: 320 г
2. Точность: 0,1 мг
3. Платформа: диам. 80 мм
4. Класс точности: I
5. Калибровка: Внутренняя
6. Номер в госреестре: 5069212
7. Тип дисплея: жидкокристаллический, с подсветкой
8. Количество разрядов индикатора: 7
9. Выборка массы тары: во всём диапазоне
10. Электропитание: от сети 220 В, 50 Гц через адаптер 12 В
11. Потребляемая мощность, Вт, не более: 12