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    Главная / Торговый портал / Весы лабораторные / Весы лабораторные CAS CAUX-320 320Г 0.0001Г 80ММ 220х330х310ММ внутренняя класс I 5069212 с ЖК дисплеем
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Весы лабораторные CAS CAUX-320 320Г 0.0001Г 80ММ 220х330х310ММ внутренняя класс I 5069212 с ЖК дисплеем

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы лабораторные CAS CAUX-320 320Г 0.0001Г 80ММ 220х330х310ММ внутренняя класс I 5069212 с ЖК дисплеем- Весы лабораторные
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    Весы лабораторные CAS CAUX-320 320Г 0.0001Г 80ММ 220х330х310ММ внутренняя класс I 5069212 с ЖК дисплеем

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    Цена
    от 109281,67
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    Поставщики
    • ООО "СПЕЦПРОМТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      202500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      243000
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      1. Предел взвешивания: 320 г 2. Точность: 0,1 мг 3. Платформа: диам. 80 мм 4. Класс точности: I 5. Калибровка: Внутренняя 6. Номер в госреестре: 5069212 7. Тип дисплея: жидкокристаллический, с подсветкой 8. Количество разрядов индикатора: 7 9. Выборка массы тары: во всём диапазоне 10. Электропитание: от сети 220 В, 50 Гц через адаптер 12 В 11. Потребляемая мощность, Вт, не более: 12
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      243000c НДС
    • ООО "ГАЗНЕФТЕМАШ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      240000
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      240000c НДС
    • ООО "РПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      190800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      228960
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      228960c НДС
    • ООО "МРСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      179119,01
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      214942,82
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      214942,82c НДС
    • ООО "ПРОМТОРГСТРОЙПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      166000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      199200
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      6
      Регионы поставки
      Подробнее
      199200c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      160500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      192600
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      192600c НДС
    • АО "ХРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      139159,3
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      166991,16
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      166991,16c НДС
    • ООО "ЦКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      129950
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      155940
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      6
      Регионы поставки
      Подробнее
      155940c НДС
    • ООО "ТЕХНОЛАБ УРАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      110750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      132900
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      132900c НДС
    • ООО "НВ-ЛАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      91068,05
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      109281,67
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Московская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
      Подробнее
      109281,67c НДС

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