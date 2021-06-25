Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки

Характеристики

1. Предел взвешивания: 320 г 2. Точность: 0,1 мг 3. Платформа: диам. 80 мм 4. Класс точности: I 5. Калибровка: Внутренняя 6. Номер в госреестре: 5069212 7. Тип дисплея: жидкокристаллический, с подсветкой 8. Количество разрядов индикатора: 7 9. Выборка массы тары: во всём диапазоне 10. Электропитание: от сети 220 В, 50 Гц через адаптер 12 В 11. Потребляемая мощность, Вт, не более: 12