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    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Сгон стальной 25ММ 130ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сгон стальной 25ММ 130ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сгон стальной 25ММ 130ММ- Фитинги для труб стальные, кроме литых
    12
    Сгон стальной 25ММ 130ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 141,6
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      120
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      144
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      144c НДС
    • ООО "БЛАГОДАТЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      121,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      142,8
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      300
      Регионы поставки
      Подробнее
      142,8c НДС
    • ООО "ИТК "СОЮЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      121,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      142,8
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      300
      Регионы поставки
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      Подробнее
      142,8c НДС
    • ООО "ГОРСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      118
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      141,6
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      141,6c НДС
    • ООО "ТСК АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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