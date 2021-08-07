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    Главная / Торговый портал / Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки / Транспортные услуги легкового автомобиля легковой 3...14
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Транспортные услуги легкового автомобиля легковой 3...14

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Транспортные услуги легкового автомобиля легковой 3...14- Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
    16
    Транспортные услуги легкового автомобиля легковой 3...14

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    от 80
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    Поставщики
    • ООО "ТРАНСФЕРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      80
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      80
      Спецификация
      Аренда городских и междугородных автобусов с водителем
      Характеристики
      Легковой транспорт для пассажирских перевозок по заказу в Иркутске эконом комфорт Vip-класс от 3 до 14 мест, соответствующие всем современным требования безопасности, соблюдение всех противоэпидемических мер при перевозки пассажиров (Предрейсовая санитарная обработка транспорта на дезостанции или предрейсовая санитарная обработка транспорта на месте посадки пассажиров Исследование водителя мазок из носоглотки и ротоглотки РНК коронавируса 2019 – nCоv Экипировка водителя СИЗ-ами: разовый комбинезон, разовые очки, перчатки, разовые маски, разовые бахилы. Перегородка кабины водителя от салона пленкой Перегородка багажа от салона Кожное дезинфицирующее средство для пассажиров по количеству пассажиров Влажные дезинфицирующие салфетки для пассажиров по количеству пассажиров)
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      80c НДС
    • ООО "ТРАНСФЕРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      80
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      80
      Спецификация
      Аренда городских и междугородных автобусов с водителем
      Характеристики
      Легковой транспорт для пассажирских перевозок по заказу в Иркутске эконом комфорт Vip-класс от 3 до 14 мест, соответствующие всем современным требования безопасности, соблюдение всех противоэпидемических мер при перевозки пассажиров (Предрейсовая санитарная обработка транспорта на дезостанции или предрейсовая санитарная обработка транспорта на месте посадки пассажиров Исследование водителя мазок из носоглотки и ротоглотки РНК коронавируса 2019 – nCоv Экипировка водителя СИЗ-ами: разовый комбинезон, разовые очки, перчатки, разовые маски, разовые бахилы. Перегородка кабины водителя от салона пленкой Перегородка багажа от салона Кожное дезинфицирующее средство для пассажиров по количеству пассажиров Влажные дезинфицирующие салфетки для пассажиров по количеству пассажиров)
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      80c НДС

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