Услуги транспортные автобуса с водителем туристический для перевозки пассажиров 16...20 мест

Характеристики

Комфортные туристические автобусы пассажировместимостью 16-20 места в Иркутске соответствующие всем современным требования безопасности, 2 двери для пассажиров , трехточечные ремни безопасности, соблюдение всех противоэпидемических мер при перевозки пассажиров (Предрейсовая санитарная обработка транспорта на дезостанции или предрейсовая санитарная обработка транспорта на месте посадки пассажиров Исследование водителя мазок из носоглотки и ротоглотки РНК коронавируса 2019 – nCоv Экипировка водителя СИЗ-ами: разовый комбинезон, разовые очки, перчатки, разовые маски, разовые бахилы. Перегородка кабины водителя от салона пленкой Перегородка багажа от салона Кожное дезинфицирующее средство для пассажиров по количеству пассажиров Влажные дезинфицирующие салфетки для пассажиров по количеству пассажиров)