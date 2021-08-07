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    Главная / Торговый портал / Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем / Услуги транспортные автобуса с водителем туристический для перевозки пассажиров 39...45 мест
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Услуги транспортные автобуса с водителем туристический для перевозки пассажиров 39...45 мест

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Услуги транспортные автобуса с водителем туристический для перевозки пассажиров 39...45 мест- Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем
    48
    Услуги транспортные автобуса с водителем туристический для перевозки пассажиров 39...45 мест

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    Цена
    от 140
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    Поставщики
    • ООО "ТРАНСФЕРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      140
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      140
      Спецификация
      Аренда городских и междугородных автобусов с водителем
      Характеристики
      Комфортные туристические автобусы пассажировместимостью 39-45 места в Иркутске соответствующие всем современным требования безопасности, 2 двери для пассажиров , трехточечные ремни безопасности, соблюдение всех противоэпидемических мер при перевозки пассажиров (Предрейсовая санитарная обработка транспорта на дезостанции или предрейсовая санитарная обработка транспорта на месте посадки пассажиров Исследование водителя мазок из носоглотки и ротоглотки РНК коронавируса 2019 – nCоvЭкипировка водителя СИЗ-ами: разовый комбинезон, разовые очки, перчатки, разовые маски, разовые бахилы. Перегородка кабины водителя от салона пленкой Перегородка багажа от салона Кожное дезинфицирующее средство для пассажиров по количеству пассажировВлажные дезинфицирующие салфетки для пассажиров по количеству пассажиров)
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      140c НДС
    • ООО "ТРАНСФЕРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      140
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      140
      Спецификация
      Аренда городских и междугородных автобусов с водителем
      Характеристики
      Комфортные туристические автобусы пассажировместимостью 39-45 места в Иркутске соответствующие всем современным требования безопасности, 2 двери для пассажиров , трехточечные ремни безопасности, соблюдение всех противоэпидемических мер при перевозки пассажиров (Предрейсовая санитарная обработка транспорта на дезостанции или предрейсовая санитарная обработка транспорта на месте посадки пассажиров Исследование водителя мазок из носоглотки и ротоглотки РНК коронавируса 2019 – nCоvЭкипировка водителя СИЗ-ами: разовый комбинезон, разовые очки, перчатки, разовые маски, разовые бахилы. Перегородка кабины водителя от салона пленкой Перегородка багажа от салона Кожное дезинфицирующее средство для пассажиров по количеству пассажировВлажные дезинфицирующие салфетки для пассажиров по количеству пассажиров)
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      140c НДС

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