Опора закрытая Стакан 200х200ММ сталь оцинкованная для крепления столбов (бруса) к деревянным или бетонным основаниям НПФ "Петротех"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Опора закрытая Стакан 200х200ММ сталь оцинкованная для крепления столбов (бруса) к деревянным или бетонным основаниям НПФ "Петротех"- Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи