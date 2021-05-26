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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи / Опора закрытая Стакан 200х200ММ сталь оцинкованная для крепления столбов (бруса) к деревянным или бетонным основаниям НПФ "Петротех"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Опора закрытая Стакан 200х200ММ сталь оцинкованная для крепления столбов (бруса) к деревянным или бетонным основаниям НПФ "Петротех"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Опора закрытая Стакан 200х200ММ сталь оцинкованная для крепления столбов (бруса) к деревянным или бетонным основаниям НПФ "Петротех"- Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
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    Опора закрытая Стакан 200х200ММ сталь оцинкованная для крепления столбов (бруса) к деревянным или бетонным основаниям НПФ "Петротех"

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    Цена
    от 3800
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • СИМОНОВА ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3800
      Спецификация
      Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
      Характеристики
      Опора столба "Стакан" предназначена для крепления столбов (бруса) к деревянным или бетонным основаниям. Это надежное крепление для ограждения террас, открытых веранд, балконов, летних кафе, и других м Покрытие Оцинкованная Размеры 200*200мм Производитель НПФ "Петротех" страна производитель: Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      3800c НДС

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