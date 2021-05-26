Опора строительная Стойка домкрат MR B 370
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
от 1260₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 18-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 950₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б29(2ПБ-29-4п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 999₽
Опора строительная Пи-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
Не указана
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 27-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 1399₽
Опора строительная Эль-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
Не указана
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 2ПБ-13-1п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 454₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б25(2ПБ-25-3п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 855₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Бу 25(5ПБ-25-27-П) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 2795₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Бу 30(5ПБ-30-27-П) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 2993₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б30(2ПБ-30-4п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 1050₽
Система контроля доступа Турникет TTR-04CW трипод
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 70000₽