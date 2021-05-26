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    Главная / Торговый портал / Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками, не включенная в другие группировки / Шиповки легкоатлетические беговые система поддержки Дуомакс, бесшовный сетчатый материал, технология Propulsion Plate (Россия)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шиповки легкоатлетические беговые система поддержки Дуомакс, бесшовный сетчатый материал, технология Propulsion Plate (Россия)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шиповки легкоатлетические беговые система поддержки Дуомакс, бесшовный сетчатый материал, технология Propulsion Plate (Россия)- Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками, не включенная в другие группировки
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    Шиповки легкоатлетические беговые система поддержки Дуомакс, бесшовный сетчатый материал, технология Propulsion Plate (Россия)

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    Цена
    от 6600
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ООО "СПОРТ-НОВА"
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      Цена без НДС, руб.
      6600
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      6600
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Шиповки легкоатлетические беговые система поддержки Дуомакс, бесшовный сетчатый материал, технология Propulsion Plate.
      Минимальная партия
      0
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      6600c НДС

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