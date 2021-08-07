Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плита электрическая настольная Мечта 211Ч 2КВТ 220В 2 54x8.2x27.5СМ чугун- Плиты кухонные электрические
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Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
Характеристики
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Минимальная партия
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Регионы поставки
Алтайский край, Красноярский край, Томская область, Московская область, Новосибирская область, Нижегородская область, Омская область, Тюменская область, Свердловская область, Саратовская область, Республика Коми, Приморский край, Краснодарский край