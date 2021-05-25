Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 2х2х0.52ММ медный 2 пары PVC Cat 5e КВПЭф-5е

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 2х2х0.52ММ медный 2 пары PVC Cat 5e КВПЭф-5е- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки