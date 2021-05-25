Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки F/UTP 4х2х0.57ММ медный 4 пары PVC Cat 6 ParLan 100458

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки F/UTP 4х2х0.57ММ медный 4 пары PVC Cat 6 ParLan 100458- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки