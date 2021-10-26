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    Главная / Торговый портал / Услуги по розничной торговле рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах / Рапан мясо свежемороженые 1000Г вакуумная упаковка ИП Лохматова Людмила Ивановна Российская Федерация (РФ, Россия)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Рапан мясо свежемороженые 1000Г вакуумная упаковка ИП Лохматова Людмила Ивановна Российская Федерация (РФ, Россия)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рапан мясо свежемороженые 1000Г вакуумная упаковка ИП Лохматова Людмила Ивановна Российская Федерация (РФ, Россия)- Услуги по розничной торговле рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах
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    Рапан мясо свежемороженые 1000Г вакуумная упаковка ИП Лохматова Людмила Ивановна Российская Федерация (РФ, Россия)

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    Цена
    от 400
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    • ООО "ФУД ТРЕЙДИНГ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      758,18
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      834
      Спецификация
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      834c НДС
    • ООО "СЕВИКОМ"
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      Цена без НДС, руб.
      681,81
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      750
      Спецификация
      Характеристики
      Минимальная партия
      750
      Регионы поставки
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    • ООО " КУБАНСКАЯ ГРУППА"
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      Цена без НДС, руб.
      363,63
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      400
      Спецификация
      Характеристики
      мясо рапана фасованное по 1 кг в вакуумной упаковке, производитель ИП Лохматова Л.И.
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      400c НДС

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    от 400
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