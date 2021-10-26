Рапан мясо свежемороженые 1000Г вакуумная упаковка ИП Лохматова Людмила Ивановна Российская Федерация (РФ, Россия)
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рапан мясо свежемороженые 1000Г вакуумная упаковка ИП Лохматова Людмила Ивановна Российская Федерация (РФ, Россия)- Услуги по розничной торговле рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах
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