Кулер напольный AEL 228c LC 5/2Л/Ч 220В компрессорный 90ВТ 530ВТ 390х370х965ММ серый со шкафчиком на 16Л

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кулер напольный AEL 228c LC 5/2Л/Ч 220В компрессорный 90ВТ 530ВТ 390х370х965ММ серый со шкафчиком на 16Л- Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки