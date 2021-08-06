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    Главная / Торговый портал / Машины и приборы для механизации кухонных работ / Кофемашина автоматическая DeLonghi ECAM23.460.B молотый и зерновой 1.8Л 250Г 15БАР 1450ВТ серебристый 240х340х430ММ 9КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кофемашина автоматическая DeLonghi ECAM23.460.B молотый и зерновой 1.8Л 250Г 15БАР 1450ВТ серебристый 240х340х430ММ 9КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кофемашина автоматическая DeLonghi ECAM23.460.B молотый и зерновой 1.8Л 250Г 15БАР 1450ВТ серебристый 240х340х430ММ 9КГ- Машины и приборы для механизации кухонных работ
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    Кофемашина автоматическая DeLonghi ECAM23.460.B молотый и зерновой 1.8Л 250Г 15БАР 1450ВТ серебристый 240х340х430ММ 9КГ

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    Цена
    от 47400
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    Поставщики
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      41190
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      49428
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      49428c НДС
    • ШЕЛАМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      48000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      48000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      48000c НДС
    • ООО "Регул"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39990
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47988
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Delonghi ECAM23.460.B
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Московская область, Республика Коми, Краснодарский край, Нижегородская область, Саратовская область, Свердловская область, Тюменская область, Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область, Омская область, Приморский край
      Подробнее
      47988c НДС
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47880
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      47880c НДС
    • ООО "ФАЙБЕР-ТЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47880
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      47880c НДС
    • ООО "АПК "УНИВЕРСАЛЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47400
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      47400c НДС

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