Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кофемашина автоматическая DeLonghi ECAM23.460.B молотый и зерновой 1.8Л 250Г 15БАР 1450ВТ серебристый 240х340х430ММ 9КГ- Машины и приборы для механизации кухонных работ
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Характеристики
Delonghi ECAM23.460.B
Минимальная партия
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Регионы поставки
Московская область, Республика Коми, Краснодарский край, Нижегородская область, Саратовская область, Свердловская область, Тюменская область, Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область, Омская область, Приморский край