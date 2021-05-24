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    Главная / Торговый портал / Бумага оберточная и упаковочная различного назначения / Скотч малярный Sila SilFix 50ММх50М бумажный SILF5050
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Скотч малярный Sila SilFix 50ММх50М бумажный SILF5050

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скотч малярный Sila SilFix 50ММх50М бумажный SILF5050- Бумага оберточная и упаковочная различного назначения
    13
    Скотч малярный Sila SilFix 50ММх50М бумажный SILF5050

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    Цена
    от 180
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      432
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      518,4
      Спецификация
      Производство бумаги и картона
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      518,4c НДС
    • Жуйко Наталья Владимировна
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      160
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      192
      Спецификация
      Производство бумаги и картона
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      192c НДС
    • ООО "ЭЛЕКТРОЦЕНТР-НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      180
      Спецификация
      Производство бумаги и картона
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      180c НДС
    • АО "КОМПАНИЯ "ВИЗАРД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      180
      Спецификация
      Производство бумаги и картона
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      180c НДС

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