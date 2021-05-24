Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4х2х24AWG одножильный (solid) 4 пары PVC серый Cat 5e бухта 305М Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY-LIGHT

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4х2х24AWG одножильный (solid) 4 пары PVC серый Cat 5e бухта 305М Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY-LIGHT- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки