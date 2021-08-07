Набор подарочный "Играем всей семьей" Состав набора: Глобус интерактивный с подсветкой. Диаметр сферы 15СМ, Планшет для рисования и заметок LCD диагональ 8.5 дюймов, пластик. В комплекте с батарейкой и ручкой (15х23х0.8 СМ), Логическая игра «Айкью-элемент» ( 10х3х16 СМ, Карточная игра «Безопасность» (13х1.5х17х5 СМ), 40 увлекательных игр, Настольная игра «Лото" Материал: дерево. В комплект входит: 48 карточек (4 цвета), 90 бочонков, правила, Супер ХИТ вечный антистресс–пупырка. Диаметр 12.5 СМ. Россия ООО ТД "КОНФЕТНЫЙ ДВОР"

Набор подарочный сборный с нанесением логотипа компании 1.Плед серый, рисунок в клетку, с кистями, состав-хлопок 50%, полиэстер 30%, акрил, 20% 140х200СМ, в п/э пакете, ПВХ шеврон белый 38х18 мм с логотипом компании до 31х12ММ, в 1 цвет по Pantone 300 C, с пришиванием к пледу. 2. Термос 500МЛ металл/ пластик, серебристый 24.8СМ с круговой лазерной гравировкой компании, 3. Лента атласная белая, шириной 25ММ, с печатью логотипа компании в 1 цвет по Pantone 300 C, длина рулона 33М (5 рулонов). 4.Лента атласная серебристая, ширина 25ММ с печатью логотипа компании в 1 цвет по Pantone 300 С , длина рулона 33М (5 рулонов) Коробка 27х21.5х13СМ, микрогофрокартон, плотность 240Г/М2, полноцветный лайнер, металлизированный шильд 8х6СМ, серебристый на клейкой основе, с лазерной гравировкой логотипа компании до 30СМ2, сборка коробки

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