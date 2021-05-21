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    Главная / Торговый портал / Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки / Угол наружный для плинтуса TARKETT SD 60 205 ASIAN OAK 60ММ пластик азиатский дуб
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Угол наружный для плинтуса TARKETT SD 60 205 ASIAN OAK 60ММ пластик азиатский дуб

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Угол наружный для плинтуса TARKETT SD 60 205 ASIAN OAK 60ММ пластик азиатский дуб- Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    29
    Угол наружный для плинтуса TARKETT SD 60 205 ASIAN OAK 60ММ пластик азиатский дуб

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    Цена
    от 72
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    Поставщики
    • ООО "СЕРВИС-КЛАССИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      74,99
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      89,99
      Спецификация
      Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      89,99c НДС
    • ООО "СПЕЦСНАБПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      60
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      72
      Спецификация
      Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      72c НДС
    • ООО "ГТС-ЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      60
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      72
      Спецификация
      Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      72c НДС
    • ООО "ГОРСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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