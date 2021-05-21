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    Главная / Торговый портал / Фильтр-прессы жидкостные / Фильтр - пресс LPLT 30210 207224
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фильтр - пресс LPLT 30210 207224

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр - пресс LPLT 30210 207224- Фильтр-прессы жидкостные
    3
    Фильтр - пресс LPLT 30210 207224

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    Цена
    от 257400
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ТРИАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      214500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      257400
      Спецификация
      Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      257400c НДС

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