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    Главная / Торговый портал / Фильтр-прессы жидкостные / Фильтр - пресс 4-местный LPLT 313 207785
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    Фильтр - пресс 4-местный LPLT 313 207785

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр - пресс 4-местный LPLT 313 207785- Фильтр-прессы жидкостные
    2
    Фильтр - пресс 4-местный LPLT 313 207785

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    Цена
    от 828000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ТРИАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      690000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      828000
      Спецификация
      Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      828000c НДС

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