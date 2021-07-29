Шкаф для документов закрытый Рондо Ш-32 804х450х2155ММ дуб альпийский ЛДСП ABS-пластик 2 секции 2-дверный двери распашные без замка
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Рондо Ш-32 804х450х2155ММ дуб альпийский ЛДСП ABS-пластик 2 секции 2-дверный двери распашные без замка- Шкафы офисные деревянные
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Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Коллекция: Мебель для персонала Рондо
Подробные характеристики
Цвет покрытия: дуб альпийский
Высота: 2155 мм
Ширина: 804 мм
Глубина: 450 мм
Материал: ЛДСП
Материал кромки: ABS-пластик
Замок: Нет
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Наличие в салоне: нет
Гарантийный срок: 36 мес