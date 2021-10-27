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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов DiaSys для определения ревматоидного фактора 110 опр. реагент 1 2х20МЛ реагент 2 1х8МЛ 48МЛ RF D 1 7022 9910 935
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов DiaSys для определения ревматоидного фактора 110 опр. реагент 1 2х20МЛ реагент 2 1х8МЛ 48МЛ RF D 1 7022 9910 935

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов DiaSys для определения ревматоидного фактора 110 опр. реагент 1 2х20МЛ реагент 2 1х8МЛ 48МЛ RF D 1 7022 9910 935- Реагенты диагностические
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    Набор реагентов DiaSys для определения ревматоидного фактора 110 опр. реагент 1 2х20МЛ реагент 2 1х8МЛ 48МЛ RF D 1 7022 9910 935

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    Цена
    от 11840
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    Поставщики
    • ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДТЕХНИКА Г. НОВОРОССИЙСКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11840
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      11840
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Набор реагентов для опредленеия ревматоидного фактора RF D 1 7022 9910 935 Диасис. Метод: количественный иммунотурбидиметрический метод по конечной точке. λ=340 нм, Hg 334 нм. Состав: R1 (Фосфатный буфер (рН 7,4)–50 ммоль/л); R1 (Агрегированный теплом человеческий иммуноглобулин G (IgG) - ≤0,4 мг/мл). Диапазон измерений: 10–500 МЕ/л. Предел прозоны – до 3000 МЕ/мл. Количество тестов 110 шт. Состав набора реагент 1 - 2×20мл. Реагент 2 - 1×8 мл. Фасовка: не менее 48 мл
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      11840c НДС

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