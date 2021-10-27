Спецификация
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Набор реагентов для опредленеия ревматоидного фактора RF D 1 7022 9910 935 Диасис. Метод: количественный иммунотурбидиметрический метод по конечной точке. λ=340 нм, Hg 334 нм. Состав: R1 (Фосфатный буфер (рН 7,4)–50 ммоль/л); R1 (Агрегированный теплом человеческий иммуноглобулин G (IgG) - ≤0,4 мг/мл). Диапазон измерений: 10–500 МЕ/л. Предел прозоны – до 3000 МЕ/мл. Количество тестов 110 шт. Состав набора реагент 1 - 2×20мл. Реагент 2 - 1×8 мл. Фасовка: не менее 48 мл
Регионы поставки
Краснодарский край