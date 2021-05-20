Лист алюминиевый А5М 8х1200х3000ММ ГОСТ 4784-97
Плиты и листы алюминиевые
от 972₽
Припой для пайки алюминия 35А Таблетки является сплавом 72% алюминия, 21% меди и 7% кремния предназначен для пайки алюминия и его сплавов. ЗАО "Завод припоев" Россия
Сплавы на основе первичного алюминия
Не указана
Фольга пищевая Стандарт алюминиевая 44СМх100М 9МКМ
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 438,48₽
Лист алюминиевый анодированный 327 0.5х300з600ММ красный/серебро
Плиты и листы алюминиевые
Не указана
Лента алюминиевая АД1Н 0.8х1200ММ ГОСТ 13726-97
Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
Не указана
Пруток алюминиевый Д16 круглый 200ММ нормальная точность 3М ГОСТ 21488-97
Прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов
Не указана
Лист алюминиевый Д16Ат 90х650х1300ММ ГОСТ 21631-76, ГОСТ 19903-74
Плиты и листы алюминиевые
от 1056₽
Фольга пищевая Саянская Универсальная 30СМх10М 11МКМ
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 52₽
Фольга пищевая Горница Эконом алюминиевая 30СМх10М 11МКМ
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 49,68₽
Фольга из технического алюминия АДМ 0.5х1200ММ ГОСТ 618-2014
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
Не указана
Проволока круглого сечения из технического алюминия СвА5 1ММ
Проволока алюминиевая
Не указана
Лист алюминиевый рифленый АМГ2н2 3х1250х2500ММ
Плиты и листы алюминиевые
от 38750₽