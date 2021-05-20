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    Главная / Торговый портал / Алюминий необработанный; оксид алюминия (глинозем) / Глинозем техническая окись алюминия ГОСТ 6912-64
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Глинозем техническая окись алюминия ГОСТ 6912-64

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Глинозем техническая окись алюминия ГОСТ 6912-64- Алюминий необработанный; оксид алюминия (глинозем)
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    Глинозем техническая окись алюминия ГОСТ 6912-64

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    Цена
    от 220000
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      183333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      220000
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      ГОСТ 6912-64
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      220000c НДС

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