Техническое обслуживание и ремонт стоимость запасных частей согласно прайс-листов официальных дилеров марки на момент подачи заявки на ремонт

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Техническое обслуживание и ремонт стоимость запасных частей согласно прайс-листов официальных дилеров марки на момент подачи заявки на ремонт- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств