Транспортные услуги автомобильного грузового специализированного транспорта КАМАЗ-43118 АТЗ 11018л

Перевозка на двух транспортных средствах чистых газов в баллонах по 40Л до 40ШТ в одной партии г. Москва-пос. Аксарайский Астраханской области
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
от 114500₽
Перевозка проверочных газов в баллонах по 5Л в количестве, допустимом без разрешения на перевозку опасных грузов г. Санкт-Петербург-пос. Аксарайский Астраханской области
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
от 90000₽
Перевозка груза и оказание дополнительных услуг авиатранспортом оформление и экспертиза опасных грузов всех категорий, страхование грузов, погрузо-разгрузочные работы, таможенное оформление груза, хранение груза на терминале аэропорта , транспортно-экспедиционные услуги, перевозка груза на рейсе по расписанию, фрахт (аренда) воздушного судна, оформление транспортной накладной, обработка и перевозка вакцин и медикаментов, обработка и перевозка живых животных, обработка и перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза, обработка и перевозка ценного груза (музейные экспонаты, произведения искусства)
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
Не указана
Перевозка груза и оказание дополнительных услуг смешанным сообщением обработка и перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза, оформление и экспертиза опасных грузов всех категорий, страхование грузов, погрузо-разгрузочные работы, таможенное оформление груза, хранение груза в порту, транспортно-экспедиционные услуги, перевозка груза на рейсе по расписанию, фрахт (аренда) речного / река-море судна, оформление транспортной накладной, обработка и перевозка вакцин и медикаментов, обработка и перевозка живых животных, обработка и перевозка ценного груза
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
Не указана
Перевозка груза и оказание дополнительных услуг автомобильным транспорт обработка и перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза, оформление и экспертиза опасных грузов всех категорий, страхование грузов, погрузо-разгрузочные работы, таможенное оформление груза, хранение груза на терминале перевозчика, транспортно-экспедиционные услуги, перевозка груза по расписанию, фрахт (аренда) подвижного состава, оформление транспортной накладной, обработка и перевозка вакцин и медикаментов, обработка и перевозка живых животных, обработка и перевозка ценного груза
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
Не указана
Перевозка груза и оказание дополнительных услуг железнодорожным транспортом обработка и перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза, оформление и экспертиза опасных грузов всех категорий, страхование грузов, погрузо-разгрузочные работы, таможенное оформление груза, хранение груза на терминале перевозчика, транспортно-экспедиционные услуги, перевозка груза по расписанию, фрахт (аренда) подвижного состава, оформление транспортной накладной, обработка и перевозка вакцин и медикаментов, обработка и перевозка живых животных, обработка и перевозка ценного груза
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
Не указана
Перевозка груза и оказание дополнительных услуг водным транспортом обработка и перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза, оформление и экспертиза опасных грузов всех категорий, страхование грузов, погрузо-разгрузочные работы, таможенное оформление груза - хранение груза в порту, транспортно-экспедиционные услуги, перевозка груза на рейсе по расписанию, фрахт (аренда) речного / река-море судна, оформление транспортной накладной, обработка и перевозка вакцин и медикаментов, обработка и перевозка живых животных, обработка и перевозка ценного груза
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
Не указана
Перевозка чистых газов в баллонах по 40Л в количестве 40ШТ г. Москва пл. Академика Курчатова д.1 УМТСиК-ООО "Газпром добыча Астрахань" МО "Джанайский сельсовет" (п.Аксарайский) Красноярский район Астраханской области
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
от 114500₽
Организация перевозок грузов - транспортировка автомобиля
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
от 175000₽
Организация перевозок грузов по маршруту пос. Малая Пера пос. Синдор (Республика Коми)
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
Не указана
Организация перевозок грузов пакет сервисных услуг по тарифу MDM за 12 месяцев
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
Не указана
Перевозка котла парового, насоса водяного, 4 места, (палета) 2.05х1.2х1.2М, 0.395х0.618х0.618М п. Первомайский Тамбовской области-пос. Аксарайский Астраханской области
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
от 51000₽