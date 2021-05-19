Блок-контейнер Модуль Бокс БК-06 профлист C8 RAL 5005, профиль 120х50х3ММ, ПВХ, ЛДСП, доска 9000х2400х2600ММ конвектор отопления 1.5КВТ 3ШТ, электрика, сантехника
Здания сборные из металла
от 611151₽
Ферма треугольная T500-40 для монтажа светового и звукового оборудования 500ММ
Здания сборные из металла
от 4755,4₽
Жилой модуль № 2 заводской готовности строительная бытовка 6х15М для проживания персонала лист профильный с утеплителем из минеральной ваты. Снаружи обшит профильным листом, внутри деревянные обрешётка и лаги
Здания сборные из металла
от 400000₽
Блок-бокс связи для Газопровода-отвода и ГРС-4 673.Р18.04.04.01-КР.Г металлический профиль 80х80х4ММ 09Г2С, швеллер 20П 09Г2С, стальной лист, утеплитель, сэндвич-панель 2080х2000х3100ММ дверь металлическая утепленная противопожарная
Здания сборные из металла
от 1080000₽
Ферма квадратная 350х350х1600ММ трубы из алюминиевого сплава АД35 болтовое соединение основная труба 50х3ММ наполнение 28х2ММ с крепежом ГОСТ 18475-82
Здания сборные из металла
от 10200₽
Гараж индивидуальный стандартный 3*6м
Здания сборные из металла
Не указана
Арочный тентовый ангар Байконур 9х12М каркас металлический / тентовая ткань 1. Металлический каркас по проекту по ГОСТ 23118-2021, СП 53-101-98, СНиП 3.03.01-87 2. Внешнее тентовое покрытие - арка, тентовая ткань плотность 900Г/М2 морозостойкость до минус 50⁰С; 3. Фронтон - тентовая ткань плотность 900Г/М2 морозостойкость до минус 50⁰С; 4. Ворота - тентовая уплотненная штора (в свету 4.0х3.8М) 5. Крепеж стоек ангара (кронштейны) - 15ШТ 6. Печь на отработанном масле с комплектом труб и противопожарных отверстий для выхлопной трубы - 2ШТ
Здания сборные из металла
от 1194552₽
Ферма квадратная 350х350х3000ММ трубы из алюминиевого сплава АД35 болтовое соединение основная труба 50х3ММ наполнение 28х2ММ с крепежом ГОСТ 18475-82
Здания сборные из металла
от 20542₽
Ферма продольная для водосточной системы 300х18000ММ
Здания сборные из металла
Не указана
Жилой модуль № 1 заводской готовности строительная бытовка 6х15М для проживания персонала металлический каркас с утеплителем из минеральной ваты. Снаружи обшит профильным листом, внутри деревянные обрешётка и лаги
Здания сборные из металла
от 400000₽
Ферма ФК250 ГОСТ Р 56434-2015
Здания сборные из металла
Не указана
Ферма треугольная T1000-40 для монтажа светового и звукового оборудования 1000ММ
Здания сборные из металла
от 8927,88₽