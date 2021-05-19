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    Главная / Торговый портал / Здания сборные из металла / Жилой модуль № 3 заводской готовности строительная бытовка 6х15М для проживания персонала металлический каркас с утеплителем из минеральной ваты. Снаружи обшит профильным листом, внутри деревянные обрешётка и лаги
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Жилой модуль № 3 заводской готовности строительная бытовка 6х15М для проживания персонала металлический каркас с утеплителем из минеральной ваты. Снаружи обшит профильным листом, внутри деревянные обрешётка и лаги

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Жилой модуль № 3 заводской готовности строительная бытовка 6х15М для проживания персонала металлический каркас с утеплителем из минеральной ваты. Снаружи обшит профильным листом, внутри деревянные обрешётка и лаги- Здания сборные из металла
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    Жилой модуль № 3 заводской готовности строительная бытовка 6х15М для проживания персонала металлический каркас с утеплителем из минеральной ваты. Снаружи обшит профильным листом, внутри деревянные обрешётка и лаги

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    Цена
    от 400000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО АТП "Мильковский экспресс"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      333333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      400000
      Спецификация
      Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
      Характеристики
      Заводской готовности с металлическим каркасом и утеплителем из минеральной ваты. Снаружи обшит профильным листом, внутри деревянные обрешётка и лаги. 6х15 м.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      400000c НДС

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