Жилой модуль № 2 заводской готовности строительная бытовка 6х15М для проживания персонала лист профильный с утеплителем из минеральной ваты. Снаружи обшит профильным листом, внутри деревянные обрешётка и лаги

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Жилой модуль № 2 заводской готовности строительная бытовка 6х15М для проживания персонала лист профильный с утеплителем из минеральной ваты. Снаружи обшит профильным листом, внутри деревянные обрешётка и лаги- Здания сборные из металла