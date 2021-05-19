Ферма треугольная T1000-40 для монтажа светового и звукового оборудования 1000ММ
Здания сборные из металла
от 8927,88₽
Ферма квадратная 350х350х1800ММ трубы из алюминиевого сплава АД35 болтовое соединение основная труба 50х3ММ наполнение 28х2ММ с крепежом ГОСТ 18475-82
Здания сборные из металла
от 11900₽
Гараж индивидуальный стандартный 3*6м
Здания сборные из металла
Не указана
Арочный тентовый ангар Байконур 9х12М каркас металлический / тентовая ткань 1. Металлический каркас по проекту по ГОСТ 23118-2021, СП 53-101-98, СНиП 3.03.01-87 2. Внешнее тентовое покрытие - арка, тентовая ткань плотность 900Г/М2 морозостойкость до минус 50⁰С; 3. Фронтон - тентовая ткань плотность 900Г/М2 морозостойкость до минус 50⁰С; 4. Ворота - тентовая уплотненная штора (в свету 4.0х3.8М) 5. Крепеж стоек ангара (кронштейны) - 15ШТ 6. Печь на отработанном масле с комплектом труб и противопожарных отверстий для выхлопной трубы - 2ШТ
Здания сборные из металла
от 1194552₽
Ферма Ф-2М подиума ГОСТ Р 56434-2015
Здания сборные из металла
Не указана
Ферма квадратная 350х350х3000ММ трубы из алюминиевого сплава АД35 болтовое соединение основная труба 50х3ММ наполнение 28х2ММ с крепежом ГОСТ 18475-82
Здания сборные из металла
от 20542₽
Жилой модуль № 1 заводской готовности строительная бытовка 6х15М для проживания персонала металлический каркас с утеплителем из минеральной ваты. Снаружи обшит профильным листом, внутри деревянные обрешётка и лаги
Здания сборные из металла
от 400000₽
Ферма треугольная Т3000-40 290х3000х40х16ММ алюминий
Здания сборные из металла
от 18850₽
Пост охраны на два места сэндвич, ПВХ, металл, брус, 2.45х2.45х2.45М каркас швеллер 120ММ, уголок 150х150ММ, цвет синий, половые/потолочные лаги брус 100х40ММ, внешняя отделка сэндвич RAL5005, утеплитель Базальт 100ММ (пол, стены, потолок), внутренняя отделка сэндвич RAL9003, пол - дно металл. 0.7ММ, ОСБ 18ММ, линолеум, окно глухое 2ШТ ПВХ (1.0х1.0), окно глухое с форточкой д/документов 1ШТ ПВХ (1.2х1.0), потолок ПВХ-вагонка, дверь входная металл, утепленная 1ШТ с внутренней стороны дерматин, электропроводка в кабель-канале ЕВРО (автомат 25А 1ШТ, светильник ЛЭД 2х18 1ШТ, розетки 1ШТ, выключатель 1ШТ, кабель на розетки 3х2.45, на освещение 2х1.5, кабель на клеммах), сертификат соответствия, паспорт
Здания сборные из металла
от 308100₽
Ферма квадратная 350х350х2000ММ трубы из алюминиевого сплава АД35 болтовое соединение основная труба 50х3ММ наполнение 28х2ММ с крепежом ГОСТ 18475-82
Здания сборные из металла
от 13600₽
Ферма продольная для водосточной системы 205х18000ММ
Здания сборные из металла
Не указана
Ферма треугольная T500-40 для монтажа светового и звукового оборудования 500ММ
Здания сборные из металла
от 4755,4₽