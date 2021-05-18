Лист плоский сталь 1250х6000ММ 0.7ММ RAL 9003 полимерное

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лист плоский сталь 1250х6000ММ 0.7ММ RAL 9003 полимерное- Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах