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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием / Покрышка для погрузчика D301 DEESTONE Для вилочных погрузчиков 7,00-12 14PR 000064207
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Покрышка для погрузчика D301 DEESTONE Для вилочных погрузчиков 7,00-12 14PR 000064207

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Покрышка для погрузчика D301 DEESTONE Для вилочных погрузчиков 7,00-12 14PR 000064207- Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием
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    Покрышка для погрузчика D301 DEESTONE Для вилочных погрузчиков 7,00-12 14PR 000064207

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    Цена
    от 12700
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО " РУСШИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10583,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12700
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12700c НДС

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