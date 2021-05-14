Сумка баул на колесиках OROKS 740х390х340ММ 100Л ПВХ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сумка баул на колесиках OROKS 740х390х340ММ 100Л ПВХ- Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона