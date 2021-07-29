Шкаф для документов закрытый Л.СТ-1.2 778х410х1975ММ вяз благородный высокий, со стеклом, дверцы нижние малые из ДСП, верхние-стекло

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Л.СТ-1.2 778х410х1975ММ вяз благородный высокий, со стеклом, дверцы нижние малые из ДСП, верхние-стекло- Шкафы офисные деревянные