Выполнение работ по разборке подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Выполнение работ по разборке подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля- Работы отделочные декоративные