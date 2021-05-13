Выполнение работ по установке блоков в наружных и внутренних дверных проемах площадь проема до 3М2

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Выполнение работ по установке блоков в наружных и внутренних дверных проемах площадь проема до 3М2- Работы отделочные декоративные