Цена с НДС, руб.
Не указана
Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Максимальная мощность: 2500 Вт
Мощность по ступеням: 850/1700/2500 Вт
Площадь обогрева: 25 м2
Материал корпуса: алюминий
Класс влагозащиты: IP44
Датчик падения: есть
Пульт ДУ: есть
Таймер: есть
Поддержание заданной температуры: есть
Напряжение: 230В 50/60 Гц
Срок службы нагревательного элемента: 10 000 часов
Габариты обогревателя (ВxШxГ): 96 x 18 x 8 см.
Габариты подставки (ШxГ): 40,5 x 35,7 см.
Размер упаковки (ВхШxГ): 98 x 15,9 х 23,3 см.
Длина шнура питания: 170 см.
Вес: 4,2 Кг
Производство Турция