Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Redmond
Подробные характеристики
Тип кофеварки: капельная
Тип кофе: молотый
Емкость резервуара для воды: 1.5 литр
Противокапельная система: Да
Подогрев чашек: Нет
Внешний индикатор уровня воды: Да
Автоматическое отключение: Да
Приготовление капучино: нет
Фильтр: Да
Мощность: 1000 вт
Цвет: черный/серебристый
Ширина (Габарит X): 215 мм
Высота (Габарит Y): 345 мм
Глубина (Габарит Z): 215 мм
Вес: 2.4 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Китай