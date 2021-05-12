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    Главная / Торговый портал / Электрокофеварки / Электрокофеварка капельная Redmond RCM-M1509S 1000ВТ 1.5Л черный/серебристый 215х345х215ММ 2400Г Китай
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электрокофеварка капельная Redmond RCM-M1509S 1000ВТ 1.5Л черный/серебристый 215х345х215ММ 2400Г Китай

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электрокофеварка капельная Redmond RCM-M1509S 1000ВТ 1.5Л черный/серебристый 215х345х215ММ 2400Г Китай- Электрокофеварки
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    Электрокофеварка капельная Redmond RCM-M1509S 1000ВТ 1.5Л черный/серебристый 215х345х215ММ 2400Г Китай

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 7000
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      9000c НДС
    • ООО "УРАЛЭНЕРГОИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6680
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8016
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      8016c НДС
    • ООО "АНДЕРС ЛЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6428,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7714
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      7714c НДС
    • ООО "ГЕОПОЛИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7500
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      7500c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7500
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Redmond Подробные характеристики Тип кофеварки: капельная Тип кофе: молотый Емкость резервуара для воды: 1.5 литр Противокапельная система: Да Подогрев чашек: Нет Внешний индикатор уровня воды: Да Автоматическое отключение: Да Приготовление капучино: нет Фильтр: Да Мощность: 1000 вт Цвет: черный/серебристый Ширина (Габарит X): 215 мм Высота (Габарит Y): 345 мм Глубина (Габарит Z): 215 мм Вес: 2.4 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      7500c НДС
    • ООО "ТОРЭКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      7000c НДС
    • ООО "МАТРИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПРОМОПТ"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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