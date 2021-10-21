Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: LG
Подробные характеристики
Объем: 20 литр
Мощность микроволн: 700 вт
Тип управления: сенсорное
Внутреннее покрытие: эмалированное
Гриль: Нет
Конвекция: Нет
Автоматическая разморозка: Да
Автоприготовление: Да
Автоматический разогрев: Нет
Блокировка от детей: Нет
Автоматическое поддержание температуры: Нет
Дисплей: Да
Внутреннее освещение: Да
Встроенные часы: Да
Наличие звукового сигнала: Да
Режим размораживания: Да
Открывание дверцы: кнопкой
Диаметр поддона: 245 мм
Количество автоматических программ: 32
Цвет: черный
Размер: 312x284x455 мм
Вес: 11.5 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Китай