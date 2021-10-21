Характеристики

Торговая марка: LG Подробные характеристики Объем: 20 литр Мощность микроволн: 700 вт Тип управления: сенсорное Внутреннее покрытие: эмалированное Гриль: Нет Конвекция: Нет Автоматическая разморозка: Да Автоприготовление: Да Автоматический разогрев: Нет Блокировка от детей: Нет Автоматическое поддержание температуры: Нет Дисплей: Да Внутреннее освещение: Да Встроенные часы: Да Наличие звукового сигнала: Да Режим размораживания: Да Открывание дверцы: кнопкой Диаметр поддона: 245 мм Количество автоматических программ: 32 Цвет: черный Размер: 312x284x455 мм Вес: 11.5 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай