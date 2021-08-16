Монтаж кондиционера 13 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах Не указана В корзину

Монтаж кондиционера 09 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах Не указана В корзину

Монтаж кондиционеров : монтаж бытовой сплит-системы в помещении до 20М2, прокладка трассы, оборудование, монтаж, пуско-наладочные работы Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах от 29500 ₽ В корзину

Монтаж кондиционера Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах от 37020 ₽ В корзину

Монтаж климатической системы Элинж на автомобиль НеФаз крышное расположение конденсора 36КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки от 350000 ₽ В корзину

Монтаж климатической системы SC-13. BEU 228-100 на ГАЗель крышное расположение конденсора 13КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ, мощность встроенного испарителя 3.5КВТ Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки от 145000 ₽ В корзину

Промывка и опрессовка внутренней системы отопления теплотрассы, ГВС, бойлера и вентиляции Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки от 24000 ₽ В корзину

Услуги по опрессовке сети горячего водоснабжения Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Монтаж кондиционера 07 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах Не указана В корзину

Демонтаж кондиционера бытового и сплит-систем Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах от 3230 ₽ В корзину

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах от 99900 ₽ В корзину