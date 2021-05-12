Гиря М1 20Г с головкой со свидетельством о поверке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гиря М1 20Г с головкой со свидетельством о поверке- Разновесы для весов всех типов