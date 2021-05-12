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    Главная / Торговый портал / Разновесы для весов всех типов / Гиря М1 20Г с головкой со свидетельством о поверке
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Гиря М1 20Г с головкой со свидетельством о поверке

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гиря М1 20Г с головкой со свидетельством о поверке- Разновесы для весов всех типов
    3
    Гиря М1 20Г с головкой со свидетельством о поверке

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 3808,7
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ХИМРЕГИОНСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4333,85
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5200,62
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      5200,62c НДС
    • ООО "Регул"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4073,3
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4887,96
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      4887,96c НДС
    • АО "ХРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3173,91
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3808,7
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Гиря 20 г М1, с головкой, с документом о поверке
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3808,7c НДС

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