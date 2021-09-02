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    Главная / Торговый портал / Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки / Фонарь-фара аккумуляторный взрывозащищенный ФР-ВС Экотон-5 светодиодный IP55 Ex черный ударопрочный пластик 85х125х140ММ -20...+45 0.4КГ ООО "Экотон" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фонарь-фара аккумуляторный взрывозащищенный ФР-ВС Экотон-5 светодиодный IP55 Ex черный ударопрочный пластик 85х125х140ММ -20...+45 0.4КГ ООО "Экотон" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фонарь-фара аккумуляторный взрывозащищенный ФР-ВС Экотон-5 светодиодный IP55 Ex черный ударопрочный пластик 85х125х140ММ -20...+45 0.4КГ ООО "Экотон" Россия- Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
    13
    Фонарь-фара аккумуляторный взрывозащищенный ФР-ВС Экотон-5 светодиодный IP55 Ex черный ударопрочный пластик 85х125х140ММ -20...+45 0.4КГ ООО "Экотон" Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 5067,79
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    Поставщики
    • ООО "АЛЕТЕЙЯ СА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15120
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      3
      Регионы поставки
      Подробнее
      15120c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13200
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13200c НДС
    • ООО "УДМУРТВТОРМЕТАЛЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12840
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12840c НДС
    • ООО "ТСК АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10391
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12469,2
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12469,2c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ СТРОЙПЕРСПЕКТИВА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10381
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12457,2
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12457,2c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12000
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12000c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12000
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12000c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9734,40
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11681,28
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11681,28c НДС
    • ООО "СТРОЙТЕХНОКРЕДИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11640
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11640c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ТЕХВЫБОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9638,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11566
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11566c НДС
    • ООО "ТРАНСМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11400
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11400c НДС
    • ООО "РАЙВЛ-НСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9438
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11325,6
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11325,6c НДС
    • ООО "НГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9438
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11325,6
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11325,6c НДС
    • ООО "СТАЛ-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9375
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11250
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Освещенность, люкс 2000, Угол излучения, 2? 0.5, град, Ресурс светодиодной лампы, час, не менее 50000, Время непрерывной работы без подзарядки, час, не менее 11, Время подзарядки батареи, час, не более 10 Средний ресурс батареи (кол-во циклов заряд/разряд) 1000, Гарантийный срок эксплуатации фары 2 года, Масса фары, грамм, не более 400 Габаритные размеры, мм 85х125х140 Климатические условия эксплуатации: - температура окружающей среды, С0 - относительная влажность при температуре 250 С, % от -20 до +45 Степень защиты от внешних воздействий IP 54 Класс защиты от поражения человека электрическим током III ООО "Экотон" Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11250c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9200,8
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11040,96
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11040,96c НДС
    • ООО ПТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9040
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10848
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10848c НДС
    • ООО "ТЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9022,35
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10826,82
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Экотон-5, с зарядным устройством
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      10826,82c НДС
    • ООО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ АРСЕНАЛ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10800
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10800c НДС
    • ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ АВТОМАТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10680
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10680c НДС
    • ООО "ПРОМИНВЕСТЭЛЕКТРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8710
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10452
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10452c НДС
    • ООО "ТОРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8668,4
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10402,08
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10402,08c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10200
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10200c НДС
    • ООО "АКИРУ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8328
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9993,6
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9993,6c НДС
    • ООО "БИЗНЕС ИННОВАЦИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8290
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9948
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9948c НДС
    • Козинцев Андрей Николаевич
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      9800
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9800c НДС
    • ООО "РОМБИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9720
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9720c НДС
    • ООО "КОМПЛЕКТ-ПОСТАВКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9720
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9720c НДС
    • ООО ТД "БЕЛМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7975
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9570
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9570c НДС
    • ООО "АВГУСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7783
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9339,6
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Фонарь-фара светодиодный ФР-ВС М аккумуляторный взрывозащищенный LED с зарядным устройством
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      9339,6c НДС
    • ООО "ЭЛЕКТРОСКАЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7783
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9339,6
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      9339,6c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ СТРОЙПЕРСПЕКТИВА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7500
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8850
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8850c НДС
    • ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ АВТОМАТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7500
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8850
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8850c НДС
    • ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ АВТОМАТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8640
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8640c НДС
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8520
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      ТМ: Фонарь светодиодный взрывозащишенный ФРВС (индивидуальный)
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8520c НДС
    • ООО "КОМПЛЕКТ-ПОСТАВКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8520
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      ТМ: Фонарь светодиодный взрывозащишенный ФРВС (индивидуальный)
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8520c НДС
    • ООО "АКИРУ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8400
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8400c НДС
    • ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ АВТОМАТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8400
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Для взрывоопасных зон по газу 2 Аккумуляторный Да Тип батареи Аккумулятор встроенный Источник света Светодиод Материал Пластик Степень защиты IP IP54 Цвет корпуса Черный
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      8400c НДС
    • ООО "АЛЕКС-АВТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8400
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Для взрывоопасных зон по газу 2 Аккумуляторный Да Тип батареи Аккумулятор встроенный Источник света Светодиод Материал Пластик Степень защиты IP IP54 Цвет корпуса Черный
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Оренбургская область
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      8400c НДС
    • ООО "РОССТРОЙКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7026,95
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8291,81
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Фара предназначена для использования в качестве индивидуального переносного осветительного прибора в службах безопасности и спасения, в подразделениях МВД, МЧС, в строительном комплексе, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в городских коллекторах, на нефтеперерабатывающих производствах, в газовом хозяйстве, на транспорте, на автозаправочных станциях, в службах автосервиса, во взрывоопасных зонах, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом. Фара имеет уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва». Фара имеет герметичную неразборную брызгозащищенную конструкцию и состоит из световой головки, кассеты питания и оригинальной ручки для переноски. Источником света является сверх яркая светодиодная лампа белого света излучения. Источником питания служит литий-ионная аккумуляторная батарея, которая вместе с элементами защиты и электронной платой управления располагается непосредственно в крышке кассеты питания. Маркировка взрывозащиты: 2ЕхmIIT5Х.Подзарядка аккумуляторной батареи осуществляется от специального индивидуального сетевого зарядного адаптера. Переносится фара с помощью регулируемого по длине шнурка на кисти руки или на поясном ремне. Технические характеристики: Освещенность, люкс: 2000Угол светового луча, 2q 0.5, град: 5Ресурс светодиодной лампы, час: не менее 50 000Время непрерывной работы без подзарядки, час: не менее 11Время подзарядки акк. батареи, час: не более10Средний ресурс акк. батареи (кол-во циклов заряд/разряд): 1000Гарантийный срок эксплуатации фары2 годаОстаточная емкость ак. батареи после гарантийного срока: 80%Масса фары, грамм: не более400Габаритные размеры, мм: 85х125х140Рабочая температура окружающей среды: С°: от — 20 до + 45Относительная влажность при температуре 25° С, %98Степень защиты от внешних воздействий: IP 54Класс защиты от поражения человека электрическим током: III
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8291,81c НДС
    • ЗАО "ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6853,13
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8223,76
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      8223,76c НДС
    • ООО "ЭТМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6848,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8081,08
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8081,08c НДС
    • ООО "ЭТМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6723,94
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8068,73
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8068,73c НДС
    • ООО "РУССКАЯ КОМПАНИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6599,15
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7787
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      7787c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6480
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7776
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7776c НДС
    • ООО "АТОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6425
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7710
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Саратовская область
      Подробнее
      7710c НДС
    • ООО "ЭНВИОГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6420
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7704
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7704c НДС
    • ООО "МАРИНТЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7600
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7600c НДС
    • ООО "ЭЛЕКТРОЦЕНТР-НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6290
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7548
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7548c НДС
    • ООО "ЭТМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6238,6
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7486,32
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      7486,32c НДС
    • ООО КОМПАНИЯ "КЛАЙВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6098,78
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7318,54
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7318,54c НДС
    • ООО "УРАЛЭНЕРГО-ПЕРМЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6190,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7304,22
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      в течении 25 дней
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      7304,22c НДС
    • ООО "ГК СпецСнабГео"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6033,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7240
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7240c НДС
    • ООО "ЭКО-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6050,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7140
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Фара предназначена для использования в качестве индивидуального переносного осветительного прибора в службах безопасности и спасения, в подразделениях МВД, МЧС, в строительном комплексе, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в городских коллекторах, на нефтеперерабатывающих производствах, в газовом хозяйстве, на транспорте, на автозаправочных станциях, в службах автосервиса, во взрывоопасных зонах, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом. Фара имеет уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва». Фара имеет герметичную неразборную брызгозащищенную конструкцию и состоит из световой головки, кассеты питания и оригинальной ручки для переноски. Источником света является сверх яркая светодиодная лампа белого света излучения. Источником питания служит литий-ионная аккумуляторная батарея, которая вместе с элементами защиты и электронной платой управления располагается непосредственно в крышке кассеты питания. Маркировка взрывозащиты: 2ЕхmIIT5Х.Подзарядка аккумуляторной батареи осуществляется от специального индивидуального сетевого зарядного адаптера. Переносится фара с помощью регулируемого по длине шнурка на кисти руки или на поясном ремне. Технические характеристики: Освещенность, люкс: 2000Угол светового луча, 2q 0.5, град: 5Ресурс светодиодной лампы, час: не менее 50 000Время непрерывной работы без подзарядки, час: не менее 11Время подзарядки акк. батареи, час: не более10Средний ресурс акк. батареи (кол-во циклов заряд/разряд): 1000Гарантийный срок эксплуатации фары2 годаОстаточная емкость ак. батареи после гарантийного срока: 80%Масса фары, грамм: не более400Габаритные размеры, мм: 85х125х140Рабочая температура окружающей среды: С°: от — 20 до + 45Относительная влажность при температуре 25° С, %98Степень защиты от внешних воздействий: IP 54Класс защиты от поражения человека электрическим током: III
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      7140c НДС
    • ИП Корешев Владислав Дмитриевич
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7084,22
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7084,22
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7084,22c НДС
    • ООО "МАКСИМА-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5845,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7015
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7015c НДС
    • ООО "ГК СпецСнабГео"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5843,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7012,51
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7012,51c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7000
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7000c НДС
    • ООО "ЛЕДЕЛ-ТОМСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5832,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6999
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6999c НДС
    • ООО "ЭКО СВЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5792,04
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6950,45
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6950,45c НДС
    • ООО ПК "СИСТЕМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5733,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6880
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6880c НДС
    • ООО "РОМБИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5733,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6880
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6880c НДС
    • ООО "КОНТИНЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5786,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6828
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Мурманская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Чукотский автономный округ, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия)
      Подробнее
      6828c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5658,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6790
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6790c НДС
    • ООО "ПРОМЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5741,81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6775,34
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Для взрывоопасных зон по газу 2 Аккумуляторный Да Тип батареи Аккумулятор встроенный Источник света Светодиод Материал Пластик Степень защиты IP IP54 Цвет корпуса Черный
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6775,34c НДС
    • ООО "БАЗИС-УРАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6737
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      6737
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6737c НДС
    • ООО "ЛАЗЕР ФЛЭШ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5475,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6570,79
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6570,79c НДС
    • ООО "ПЕРМЬ-ВОСТОК-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5377,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6345,34
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Фара ручная Экотон-5 взрывозащищенная в комплекте с ЗУ
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6345,34c НДС
    • ООО "ПЕРМЬ-ВОСТОК-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5377,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6345,34
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6345,34c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5285,19
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6342,23
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6342,23c НДС
    • ООО "ПРОМСОЮЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5285,19
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6342,23
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      6342,23c НДС
    • ООО "РМК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5285,19
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6342,23
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6342,23c НДС
    • ООО "ЯРТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5241,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6290
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6290c НДС
    • ООО "МИКАЛОР-ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5190
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6228
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6228c НДС
    • ООО "ЭЛЕКТРОПРОМСБЫТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5244,06
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6188
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Фара ФР-ВС М Экотон-5 (с заряд. устройством)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6188c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6000
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6000c НДС
    • ООО "ТД "РРК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5950
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5950
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Фара предназначена для использования в качестве индивидуального переносного осветительного прибора в службах безопасности и спасения, в подразделениях МВД, МЧС, в строительном комплексе, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в городских коллекторах, на нефтеперерабатывающих производствах, в газовом хозяйстве, на транспорте, на автозаправочных станциях, в службах автосервиса, во взрывоопасных зонах, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом. Фара имеет уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва». Фара имеет герметичную неразборную брызгозащищенную конструкцию и состоит из световой головки, кассеты питания и оригинальной ручки для переноски. Источником света является сверх яркая светодиодная лампа белого света излучения. Источником питания служит литий-ионная аккумуляторная батарея, которая вместе с элементами защиты и электронной платой управления располагается непосредственно в крышке кассеты питания. Маркировка взрывозащиты: 2ЕхmIIT5Х.Подзарядка аккумуляторной батареи осуществляется от специального индивидуального сетевого зарядного адаптера. Переносится фара с помощью регулируемого по длине шнурка на кисти руки или на поясном ремне. Технические характеристики: Освещенность, люкс: 2000Угол светового луча, 2q 0.5, град: 5Ресурс светодиодной лампы, час: не менее 50 000Время непрерывной работы без подзарядки, час: не менее 11Время подзарядки акк. батареи, час: не более10Средний ресурс акк. батареи (кол-во циклов заряд/разряд): 1000Гарантийный срок эксплуатации фары2 годаОстаточная емкость ак. батареи после гарантийного срока: 80%Масса фары, грамм: не более400Габаритные размеры, мм: 85х125х140Рабочая температура окружающей среды: С°: от — 20 до + 45Относительная влажность при температуре 25° С, %98Степень защиты от внешних воздействий: IP 54Класс защиты от поражения человека электрическим током: III
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      5950c НДС
    • ООО "ТД "ГОРЭКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4927,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5913
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      5913c НДС
    • ООО "ЭКО СВЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4995,05
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5894,16
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      5894,16c НДС
    • ООО "ТД "РРК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4820,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5785
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      5785c НДС
    • ООО ГК "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ 2000"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4294,73
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5067,79
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      5067,79c НДС
    • ООО "МЕГА-МАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      900
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      900
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      Подробнее
      900c НДС
    • ЗАСЛАВСКИЙ АНТОН АНДРЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      900
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      900
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      900c НДС
    • ООО "РИКАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ПАРТНЕРГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
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    • ООО ТД "ЭНЕРГОПРОМ"
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
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    • ООО "САМУР"
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
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      Минимальная партия
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