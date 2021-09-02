Характеристики

Фара предназначена для использования в качестве индивидуального переносного осветительного прибора в службах безопасности и спасения, в подразделениях МВД, МЧС, в строительном комплексе, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в городских коллекторах, на нефтеперерабатывающих производствах, в газовом хозяйстве, на транспорте, на автозаправочных станциях, в службах автосервиса, во взрывоопасных зонах, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом. Фара имеет уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва». Фара имеет герметичную неразборную брызгозащищенную конструкцию и состоит из световой головки, кассеты питания и оригинальной ручки для переноски. Источником света является сверх яркая светодиодная лампа белого света излучения. Источником питания служит литий-ионная аккумуляторная батарея, которая вместе с элементами защиты и электронной платой управления располагается непосредственно в крышке кассеты питания. Маркировка взрывозащиты: 2ЕхmIIT5Х.Подзарядка аккумуляторной батареи осуществляется от специального индивидуального сетевого зарядного адаптера. Переносится фара с помощью регулируемого по длине шнурка на кисти руки или на поясном ремне. Технические характеристики: Освещенность, люкс: 2000Угол светового луча, 2q 0.5, град: 5Ресурс светодиодной лампы, час: не менее 50 000Время непрерывной работы без подзарядки, час: не менее 11Время подзарядки акк. батареи, час: не более10Средний ресурс акк. батареи (кол-во циклов заряд/разряд): 1000Гарантийный срок эксплуатации фары2 годаОстаточная емкость ак. батареи после гарантийного срока: 80%Масса фары, грамм: не более400Габаритные размеры, мм: 85х125х140Рабочая температура окружающей среды: С°: от — 20 до + 45Относительная влажность при температуре 25° С, %98Степень защиты от внешних воздействий: IP 54Класс защиты от поражения человека электрическим током: III