Припой для пайки алюминия 19А Пруток Состав включает в себя цинк, алюминий и другие микролегирующие компоненты предназначен для пайки алюминия, алюминиевых сплавов (с небольшим содержанием легирующих элементов). ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Припой для пайки алюминия 34А Чушка состоит из 66% алюминия, 28% меди, 6% кремния применяется для пайки алюминия и его сплавов ТУ 1-92-46-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Алюминий в чушках АК7ч 470х80ММ 47,6КГ ГОСТ 1583-93 Алюминий первичный Не указана В корзину

Припой с флюсовым сердечником Harris ALCOR ZnA122 пруток 2.0х500ММ алюминий 2% цинк 97% для пайки алюминия и алюминиевых сплавов Сплавы на основе первичного алюминия от 199,29 ₽ В корзину

Припой для пайки алюминия 19А Проволока Состав включает в себя цинк, алюминий и другие микролегирующие компоненты предназначен для пайки алюминия, алюминиевых сплавов (с небольшим содержанием легирующих элементов). ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия от 2592 ₽ В корзину

Припой для пайки алюминия 34А Проволока состоит из 66% алюминия, 28% меди, 6% кремния применяется для пайки алюминия и его сплавов ТУ 1-92-46-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Алюминий в чушках АК7ч кольцо 480х340х150ММ 36КГ ГОСТ 1583-93 Алюминий первичный от 84600 ₽ В корзину

Припой для пайки алюминия 35А Пруток является сплавом 72% алюминия, 21% меди и 7% кремния предназначен для пайки алюминия и его сплавов. ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Алюминий в чушках АК7ч кольцо 255х130х155ММ 16КГ ГОСТ 1583-93 Алюминий первичный от 50400 ₽ В корзину

Алюминий в чушках Т-образная ГОСТ 11070-74 АО "РУСАЛ САЯНОГОРСК" Россия Алюминий первичный Не указана В корзину

Припой для пайки алюминия 35А Чушка является сплавом 72% алюминия, 21% меди и 7% кремния предназначен для пайки алюминия и его сплавов. ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину