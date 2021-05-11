Припой для пайки алюминия 19А Лента Состав включает в себя цинк, алюминий и другие микролегирующие компоненты предназначен для пайки алюминия, алюминиевых сплавов (с небольшим содержанием легирующих элементов). ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Припой П-14 круглый 14ММ цинк-фосфор Сплавы на основе первичного алюминия от 1800 ₽ В корзину

Припой POS61 спираль 0.8х1000ММ с канифолью Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Алюминий в чушках АК7ч кольцо 480х340х150ММ 36КГ ГОСТ 1583-93 Алюминий первичный от 84600 ₽ В корзину

Припой HTS-2000 2ММ Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Алюминий в чушках АК12 М2 ГОСТ 1583-93 Алюминий первичный от 170000 ₽ В корзину

Припой для пайки алюминия 35А Проволока является сплавом 72% алюминия, 21% меди и 7% кремния предназначен для пайки алюминия и его сплавов. ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Алюминий в чушках АК7ч 270х80ММ 17КГ ГОСТ 1583-93 Алюминий первичный Не указана В корзину

Припой для пайки алюминия 19А Пруток Состав включает в себя цинк, алюминий и другие микролегирующие компоненты предназначен для пайки алюминия, алюминиевых сплавов (с небольшим содержанием легирующих элементов). ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Алюминий в чушках АК7ч кольцо 255х130х155ММ 16КГ ГОСТ 1583-93 Алюминий первичный от 50400 ₽ В корзину

Припой с флюсовым сердечником Harris ALCOR ZnA122 пруток 2.0х500ММ алюминий 2% цинк 97% для пайки алюминия и алюминиевых сплавов Сплавы на основе первичного алюминия от 199,29 ₽ В корзину