Шкаф для документов закрытый Феликс Лидер ПК-ЛДР-ШК205Х90С-В1-119 896х438х2046ММ махагон калифорния ЛДСП 18ММ 4-дверный комбинированный без топа
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Феликс Лидер ПК-ЛДР-ШК205Х90С-В1-119 896х438х2046ММ махагон калифорния ЛДСП 18ММ 4-дверный комбинированный без топа- Шкафы офисные деревянные
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