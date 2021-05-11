Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи / Стойка телескопическая домкрат СТД -3.1 (1.7) 1700-3100ММ сталь 2400/2000КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стойка телескопическая домкрат СТД -3.1 (1.7) 1700-3100ММ сталь 2400/2000КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стойка телескопическая домкрат СТД -3.1 (1.7) 1700-3100ММ сталь 2400/2000КГ- Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
    5
    Стойка телескопическая домкрат СТД -3.1 (1.7) 1700-3100ММ сталь 2400/2000КГ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 2400
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ТИМ САПЛАЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3720
      Спецификация
      Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3720c НДС
    • ООО "СИСТЕМА СПБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2880
      Спецификация
      Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
      Характеристики
      1)Стойка -- 1 секция -- труба 60 мм.х2.5 мм. х 1.7 м. 2 секция -- труба 51 мм. х2.0 мм. х 1.4 м 2) Тренога 3) Унивилка 325х214х134 мм Максимальная нагрузка кгс -- 2400/2000 кг. Материал --- сталь.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область
      Подробнее
      2880c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2400
      Спецификация
      Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2400c НДС

    Похожие товары

    Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б22(2ПБ-22-3п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
    Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
    от 763
    В корзину
    Система контроля доступа Специализированная система хранения для распознавания биометрических данных лица человека ТУ МНИК.464215.001 АО "НПО Импульс" Россия
    Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
    Не указана
    В корзину
    Стойка телескопическая домкрат СТД -3.1 (1.7) 1700-3100ММ сталь 2400/2000КГ
    Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
    от 2400
    В корзину
    Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б30(2ПБ-30-4п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
    Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
    от 1050
    В корзину
    Опора строительная Эф-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006
    Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
    Не указана
    В корзину
    Опора строительная регулируемая Радиан 1200ММ для вышки ООО Ринстрой
    Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
    Не указана
    В корзину
    Опора строительная Эль-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006
    Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
    Не указана
    В корзину
    Опора строительная Омега-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006
    Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
    Не указана
    В корзину
    Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 30-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
    Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
    от 1550
    В корзину
    Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 2ПБ-13-1п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
    Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
    от 454
    В корзину
    Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 21-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
    Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
    от 1050
    В корзину
    Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 27-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
    Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
    от 1399
    В корзину
    Позвонить