Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б22(2ПБ-22-3п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 763 ₽ В корзину

Система контроля доступа Специализированная система хранения для распознавания биометрических данных лица человека ТУ МНИК.464215.001 АО "НПО Импульс" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации Не указана В корзину

Стойка телескопическая домкрат СТД -3.1 (1.7) 1700-3100ММ сталь 2400/2000КГ Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи от 2400 ₽ В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б30(2ПБ-30-4п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 1050 ₽ В корзину

Опора строительная Эф-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006 Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи Не указана В корзину

Опора строительная регулируемая Радиан 1200ММ для вышки ООО Ринстрой Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи Не указана В корзину

Опора строительная Эль-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006 Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи Не указана В корзину

Опора строительная Омега-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006 Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи Не указана В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 30-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 1550 ₽ В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 2ПБ-13-1п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 454 ₽ В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 21-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 1050 ₽ В корзину