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    Главная / Торговый портал / Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды / Машина стиральная BOSCH WOR20155OE вертикальная загрузка 6КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Машина стиральная BOSCH WOR20155OE вертикальная загрузка 6КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Машина стиральная BOSCH WOR20155OE вертикальная загрузка 6КГ- Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
    5
    Машина стиральная BOSCH WOR20155OE вертикальная загрузка 6КГ

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    Цена
    от 27376
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40500
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      47790
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      47790c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23200
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      27376
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения
      Характеристики
      Загрузка 6кг
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      27376c НДС

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