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    Главная / Торговый портал / Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки / Фен для волос ручной/не складной BOSCH PHD9940 2200ВТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фен для волос ручной/не складной BOSCH PHD9940 2200ВТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фен для волос ручной/не складной BOSCH PHD9940 2200ВТ- Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
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    Фен для волос ручной/не складной BOSCH PHD9940 2200ВТ

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    Цена
    от 3186
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5398,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6370
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6370c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5398,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6370
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6370c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5398,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6370
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6370c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5398,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6370
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6370c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5398,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6370
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6370c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5398,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6370
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6370c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5398,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6370
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6370c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5398,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6370
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6370c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5398,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6370
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6370c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5398,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6370
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6370c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5398,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6370
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6370c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5398,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6370
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6370c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3382,00
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3990,77
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      мощность фена 2200 Вт
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      3990,77c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3382,00
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3990,77
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      мощность фена 2200 Вт
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      3990,77c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2700
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3186
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3186c НДС

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