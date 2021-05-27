Замена кабельных линий освещения и уличных светильников 0.4КВ 1. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2М без креплений с откосами, группа грунтов 2 - 0.35М3 2. Устройство фундаментов столбов бетонных - 0.019М3 3. Кабель в подземной канализации - 0.195КМ 4. Засыпка вручную траншеи песком - 0.104М3 5. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1.2 - 0.104М3 6. Засыпка вручную траншеи чернозем - 0.104М3 7. Светильники, устанавливаемые вне зданий - 15ШТ 8. Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков 1-15ШТ
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 297467₽
Ремонт кабельной линии №2
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 221786,68₽
Ремонт кабельной линии №1
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 105433,35₽
Подключение охранной сигнализации на пульт общей сигнализации на объекте
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 4720₽
Ремонт кабельной линии, импульсных линий с проверкой герметичности импульсных линий УИРГ Ставропольский край
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Техническое обслуживание силовых кабелей
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Техническое обслуживание кабельной эстакады с двумя КЛ 10КВ
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Техническое обслуживание изоляторов
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Техническое обслуживание внеплощадочных кабельных линий связи
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Техническое обслуживание кабельной системы
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Работы электроизмерительные
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 217920₽
Техническое обслуживание и текущий ремонт электроприводных задвижек в виде замены подшипников, проверки целостности изоляции, окраски корпусов
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана