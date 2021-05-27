Замена кабельных линий освещения и уличных светильников 0.4КВ 1. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2М без креплений с откосами, группа грунтов 2 - 0.35М3 2. Устройство фундаментов столбов бетонных - 0.019М3 3. Кабель в подземной канализации - 0.195КМ 4. Засыпка вручную траншеи песком - 0.104М3 5. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1.2 - 0.104М3 6. Засыпка вручную траншеи чернозем - 0.104М3 7. Светильники, устанавливаемые вне зданий - 15ШТ 8. Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков 1-15ШТ

Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

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