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    Главная / Торговый портал / Устройства запоминающие внутренние / Диск жесткий HDD HP 507127-B21 300ГБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН 600МБ/С
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Диск жесткий HDD HP 507127-B21 300ГБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН 600МБ/С

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диск жесткий HDD HP 507127-B21 300ГБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН 600МБ/С- Устройства запоминающие внутренние
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    Диск жесткий HDD HP 507127-B21 300ГБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН 600МБ/С

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    Цена
    от 5672
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    • ООО "ПЕРВЫЙ ИНТЕГРАТОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      42372,88
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      50000
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      50000c НДС
    • ООО "БЛАГОДАТЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25423,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      30000c НДС
    • ООО "Юнит-Копир"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19188
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      22641,84
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Диск жесткий НР 300 GB 10K 6G SAS 2,5",507127-B21 HP 300GB 2.5"(SFF) SAS 10K 6G HotPlug Dual Port ENT HDD (For SAS Models servers and storage systems, Gen5/6/7) (507284-001) repl 492620-B21
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      22641,84c НДС
    • ПАО "Газпром автоматизация"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18650
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      22007
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      22007c НДС
    • ООО "ПРОВОДОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16779,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19800
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ульяновская область, Тюменская область
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      19800c НДС
    • ЗАО "Современные технологии"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16461,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19425
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19425c НДС
    • ООО "НИАЛКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16271,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19200,3
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Омская область, Томская область, Свердловская область, Курганская область, Пермский край, Республика Коми, Республика Башкортостан, Челябинская область, Новосибирская область, Алтайский край, Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
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      19200,3c НДС
    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13800
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16284
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      (dual-port, 2.5-inch, Small Form Factor (SFF)) [ 507127-B21, 507284-001 ] (10000 об/м, SAS 6G Hot-plug)
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16284c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13800
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16284
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      16284c НДС
    • ООО "ВИЗИТ ПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12406,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14640
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      14640c НДС
    • ООО "КМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12288,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14500
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      14500c НДС
    • ООО "КОРОТРОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12033,89
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14200
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14200c НДС
    • ООО "БИЗНЕСИНТЕГРО ИНЖИНИРИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10980,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12957
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12957c НДС
    • ООО "КМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10762,71
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12700
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      Подробнее
      12700c НДС
    • ООО "ХОЛМИКС-ТРЕЙДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10381,35
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12250
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
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      Минимальная партия
      0
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      12250c НДС
    • ООО "Сервер Комплект"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9745,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11500
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      11500c НДС
    • ООО "АРСЕНАЛ ПАРТНЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9322,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11000
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Жесткий диск HP 300 GB SAS Enterprise (ENT) (dual-port, 2.5-inch, Small Form Factor (SFF)) [ 507127-B21, 507284-001, 507129-004, 507119-004 ] 12 мес. (10000 об/м, SAS 6G Hot-plug)
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      11000c НДС
    • ООО "МК КОМПАНИ ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10500
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10500c НДС
    • ООО "КОМПСТАР"
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      Цена без НДС, руб.
      7500
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8850
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      8850c НДС
    • ООО "ЭЛЛИПС ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5360
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6432
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      6432c НДС
    • ООО "АЙТИ-ВОРКС"
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      Цена без НДС, руб.
      4726,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5672
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      5672c НДС
    • ООО "РОМБО-ПРОЕКТЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "БРИГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
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      Минимальная партия
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