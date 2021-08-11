Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами / Маска защитная одноразовая Новотекс 175х95ММ нетканый материал трехслойная на резинках ТУ 9398-002-26006997-2015
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Маска защитная одноразовая Новотекс 175х95ММ нетканый материал трехслойная на резинках ТУ 9398-002-26006997-2015

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Маска защитная одноразовая Новотекс 175х95ММ нетканый материал трехслойная на резинках ТУ 9398-002-26006997-2015- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    Товары первой необходимости
    107
    Маска защитная одноразовая Новотекс 175х95ММ нетканый материал трехслойная на резинках ТУ 9398-002-26006997-2015

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 4,5
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "НОРД-ФАРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8,60
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      9,46
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9,46c НДС
    • ООО "РЕСПЕКТ70"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      МАСКА ТРЕХСЛОЙНАЯ № 1 НА РЕЗИНКАХ
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5c НДС
    • ООО "МЕДТЕХКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,09
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,5c НДС

    Похожие товары

    Маска защитная трехслойная на резинках с носовым фиксатором синяя 50ШТ
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 70
    В корзину
    Маска защитная медицинская Альбенс нетканый материал трехслойная на резинках 50ШТ Малайзия
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    Не указана
    В корзину
    Маска защитная одноразовая трехслойная на резинках 100ШТ ООО Казанская Фабрика Спецмедзащита Россия
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 180,4
    В корзину
    Пластырь фиксирующий гипоаллерген. нестер на неткан. основе Омнипор 50х5000ММ Пауль Хартманн АГ 900552, 900438
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 123,97
    В корзину
    Средство противоожоговое и ранозаживляющее АППОЛО сумка из плотного водонепроницаемого материала на застежке "липучка" 7х24х33СМ для оказания первой помощи и лечения термических, химических, лучевых ожогов 1-3 степени бинт марлевый стерильный 5Мх10СМ, бинт марлевый стерильный 7Мх14СМ, бинт эластичный трубчатый №№ 1, 3, 6, ножницы для перевязки по Листеру, гель противоожоговый стерильный туба 20Г, повязка гелевая противоожоговая стерильная 10х10СМ, повязка гелевая противоожоговая стерильная 20х30СМ Россия
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    Не указана
    В корзину
    Средство противоожоговое и ранозаживляющее АППОЛО
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    Не указана
    В корзину
    Покрытие гелевое прозрачное Гелепран-ЛК стерильные Лидокаин 75х100ММ для ведения ран во влажном состоянии дозированно выделяет лидокаин, тем самым обеспечивая пролонгированное обезболивающее действие. Показания: местное обезболивание ран и ожогов. В косметологии: обезболивание, увлажнение и успокоение кожи после процедур. 5ШТ ТУ 9393-008-52708501-2004 ООО НПМ Россия
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    Не указана
    В корзину
    Покрытие гелевое прозрачное Гелепран-ЛК Лидокаин 75х50ММ раневое покрытие для местного обезболивания ран и ожогов. В косметологии: обезболивание, увлажнение и успокоение кожи после процедур 2ШТ ТУ 9393-008-52708501-2004 ООО НПМ Россия
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    Не указана
    В корзину
    Повязка с метилурацилом ВОСКОПРАН индивидуальная упаковка 5х7.5СМ вялогранулирующие раны, раны на стадии заживления. 5ШТ ТУ 9393-003-527-08501-2002 ООО НПМ Россия
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    Не указана
    В корзину
    Материал перевязочный из марли Сетон Matopat нестерильный 2СМх2М 120ШТ MA-105-MMMM-505 АО "ТОРУНЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ" Польша
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 3226,2
    В корзину
    Повязка на нетканой основе ОП неадгезивная абсорбирующая Курапор стерильная 10х15СМ послеоперационная 1ШТ
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 1340
    В корзину
    Повязка на нетканой основе ОП неадгезивная абсорбирующая Курапор 10х20СМ послеоперационная 1ШТ
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 2306
    В корзину
    Позвонить