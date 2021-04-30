Характеристики

Пакет перевязочный с одной подушкой №1 Состав: пакета: Повязка-подушечка из нетканого полотна подвижная; Повязка-подушечка из нетканого полотна неподвижная; Размеры подушечки не более 17.5×32 см. Марлевый бинт; Размеры бинта не более 10 см x 7.0 м. Безопасная булавка; Двухслойная герметичная упаковка — внутренняя упаковка из пергамента и внешняя прорезиненная ткань. Перевязочный пакет изготавливается по ГОСТ 1179-93. Упакован в герметическую наружную оболочку из прорезиненной ткани. "ТД"АППОЛО", Россия