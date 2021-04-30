Спецификация
Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Пакет перевязочный с одной подушкой №1 Состав: пакета: Повязка-подушечка из нетканого полотна подвижная;
Повязка-подушечка из нетканого полотна неподвижная;
Размеры подушечки не более 17.5×32 см. Марлевый бинт; Размеры бинта не более 10 см x 7.0 м. Безопасная булавка;
Двухслойная герметичная упаковка — внутренняя упаковка из пергамента и внешняя прорезиненная ткань.
Перевязочный пакет изготавливается по ГОСТ 1179-93. Упакован в герметическую наружную оболочку из прорезиненной ткани. "ТД"АППОЛО", Россия