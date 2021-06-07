Демонтаж и последующий монтаж кабельной системы структурированных кабельных сетей (СКС)
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Текущий ремонт электропроводки с заменой выгоревших частей
Работы электромонтажные
Не указана
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Монтаж светильника устанавливаемого вне зданий с лампами накаливания
Работы электромонтажные
от 2796₽
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Монтаж кабеля в виде затягивания провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2
Работы электромонтажные
от 20₽
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Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
Работы электромонтажные
от 44₽
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Работы пуско-наладочные охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) ИССАН-ОХРА-Д-333 220В, 50Гц, 15Вт на основании инструкции по проектированию, монтажу и приемке в эксплуатацию ОЗДС (РМ-2776 утвержденные МНИИТЕП от 2000 года)
Работы электромонтажные
Не указана
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Монтаж, ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения и их элементов офисные и промышленные здания и сооружения
Работы электромонтажные
Не указана
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Заделка кабеля концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
Работы электромонтажные
Не указана
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Монтаж, ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения
Работы электромонтажные
от 83214₽
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Пусконаладочные работы системы обратной связи зон оповещения